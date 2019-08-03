السلطات تمنح سكنا للممثلة نضال الجزائري ساعات بعد ظهورها على تلفزيون “النهار”

علمت “النهار أونلاين” أن مصالح الدائرة الإدارية للرويبة بالعاصمة، قد تدخلت لحل أزمة السكن الذي تعاني منه الفنانة نضال الجزائري.

وقالت مصادر مطلعة إن الوالي المنتدب للرويبة، قرر منح سكن للممثلة نضال، فور مرورها عبر قناة النهار.

وكانت الفنانة نضال الجزائري قد سردت بمرارة وألم غبر النهار، تفاصيل معاناتها لسنوات مع أزمة السكن، ومع إرهاب الإدارة.

وأوضحت المصادر أن الشقة التي تقرر منحها للفنانة المهمشة تقع على مستوى منطقة جنان السفاري.

ومن المقرر أن يتم منح مفاتيح السكن للفنانة غدا الأحد.