“السلطانة هيام” تتجه لعالم الأعمال وتفتح مطعمها الأول في ألمانيا

دخلت النجمة التركية مريم أوزرلي، والمعروفة في العالم العربي بدور “السلطانة هيام”، إلى عالم الأعمال وافتتحت أول مطعم لها ببرلين في ألمانيا.

ويحمل المطعم وهو متخصص في الأكل الصحي إسم “Nosh Nosh”.

وكتبت “هيام”، على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”يا له من افتتاح جميل لدينا في المطعم، شكرا لجميع الضيوف الذين انضموا إلينا اليوم، من الآن فصاعدا، من فضلك أشعر نفسك في المنزل هنا واستمتع بـقطعنا اللذيذة”.

وأشارت النجمة التركية، إلى أنه وبسبب تفشي فيروس كورونا، كان الإفتتاح بسيطا، معلنة أن الافتتاح الكبير سيكون في سبتمبر 2020.

ونشرت أوزرلي العديد من الصور، من داخل المطعم، ظهرت فيها مع طفلتها.

وكانت مريم أوزرلي، قد نشرت مقطع فيديو، تحدثت فيه عن المطعم وأوضحت بأنه سيقدم أطعمة لذيذة وصحية.