“السلطانة هيام” تتجه لعالم الأعمال وتفتح مطعمها الأول في ألمانيا

دخلت النجمة التركية مريم أوزرلي، والمعروفة في العالم العربي بدور “السلطانة هيام”، إلى عالم الأعمال وافتتحت أول مطعم لها ببرلين في ألمانيا.
ويحمل المطعم وهو متخصص في الأكل الصحي إسم “Nosh Nosh”.
وكتبت “هيام”، على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”يا له من افتتاح جميل لدينا في المطعم، شكرا لجميع الضيوف الذين انضموا إلينا اليوم، من الآن فصاعدا، من فضلك أشعر نفسك في المنزل هنا واستمتع بـقطعنا اللذيذة”.
وأشارت النجمة التركية، إلى أنه وبسبب تفشي فيروس كورونا، كان الإفتتاح بسيطا، معلنة أن الافتتاح الكبير سيكون في سبتمبر 2020.
ونشرت أوزرلي العديد من الصور، من داخل المطعم، ظهرت فيها مع طفلتها.
وكانت مريم أوزرلي، قد نشرت مقطع فيديو، تحدثت فيه عن المطعم وأوضحت بأنه سيقدم أطعمة لذيذة وصحية.
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What a beautiful opening we had @noshnoshberlin 🙏🏻 🥜 ☕️ 🍫 🍬 🍭 🍵 🍊 🥰 Thanks to all the guests who joined us today 😍🎊 From now on : please feel Yourself home here and enjoy our delicious pieces 🥰 ( due to covid19 we had a soft opening today and the big opening will be in September 2020 🙏🏻🥰 ) From now on the doors are open FOR YOU every day 🎊☺️ Pictures 📸 @urban_ruths_photography @noshnoshberlin #noshnosh #nuts #coffee #chocolate #cacao #delicious #deliciousfood #organic #pesto #nougat #allyouneed #soulfood
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