السلطانة هيام تقلب مواقع التواصل بشخصية ماشا

احتفلت النجمة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بالسلطانة هيام عن دورها في المسلسل الشهير “حريم السلطان”، بعيد ميلاد إبنتها في أجواء مميزة مُستوحاة من مسلسل الرسوم المتحركة “ماشا والدب”.

وظهرت مريم أوزرلي في صور الاحتفال وهي ترتدي ملابس شخصية “ماشا” بفستان وردي وغطاء للشعر باللون نفسه.

وخطفت إطلالة مريم أوزرلي الأنظار وإنتشرت بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشاد الجميع بالأجواء اللطيفة للإحتفالية.

حيث تم تزيين المكان بشكل خاص بالرسومات والبالونات التي تحمل صور شخصيات الكرتون، كما زينت رؤوس أفراد العائلة بأذني دب لإضفاء لمسة فكاهية إلى الاحتفال.

كما نشرت مريم أوزرلي صورا من الاحتفال على صفحتها بانستغرام، ووجهت التهاني لابنتها. حيث عبرت عن حبها الكبير لها، وعلقت على الصور بالقول: “نحن جميعا نحبك كثيرا”.

ومن جهة أخرى، شهدت الفترة الأخيرة مشاركة مريم أوزرلي في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي. وحضرت أيضاً فعاليات الـNBA في الإمارات.

وتغيب مريم أوزرلي عن الشاشات منذ فترة، وكان آخر أعمالها التلفزيونية المعروضة عربيا، مسلسل “ملكة الليل”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الممثل التركي مراد يلدريم.