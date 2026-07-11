السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تُكرّم وزير الداخلية

قامت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بتكريم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود ، في إطار مبادرة “نزاهة”، تقديرًا للجهود التي يبذلها القطاع في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة، لاسيما من خلال المبادرات والممارسات التي تجسدها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية في مجال تعزيز الامتثال والوقاية من الفساد.

وجاء تكريم وزير الداخلية، على هامش أشغال اليوم الدراسي المنظم بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد. والمنظم برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

حيث شارك الوزير السعيد سعيود، في أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

ونُظم هذا اللقاء تحت شعار: “مؤشر النزاهة: من تقييم جهود مكافحة الفساد في القطاع الإداري العمومي. إلى ترسيخ قواعد الامتثال في القطاع الاقتصادي”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية. وممثلي مختلف الفاعلين الاقتصاديين والخبراء.

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