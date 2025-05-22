السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تُشارك في دورة تدريبية بكوريا الجنوبية

يشارك عدد من إطارات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في دورة تدريبية بجمهورية كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه المشاركةبدعوة من لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث تهدف هذه الدورة إلى. “تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة الكورية في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد”.

كما تعد هذه الدورة التدريبية التي ستمتد إلى غاية 28 مايو الجاري “فرصة لاستعراض الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بكل من الدول المشاركة”