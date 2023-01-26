السلطة الفلسطينية تعلّق التنسيق الأمني مع حكومة الكيان

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمسية اليوم ، عن تعليق التنسيق الأمني مع حكومة الكيان الصهيوني اثر المجزرة التي قامت بها قوات الإحتلال اليوم.

وجاء هذا القرار، على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والذي أكد فيه أن القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتبارا من الآن.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد 9 فلسطينيين من بينهم سيدة مسنة، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

واقتحمت قوات الجيش الصهيوني، مدينة جنين ومخيمها، وأظهرت مقاطع فيديو انفجارات وإطلاق نار مكثف في المخيم الواقع شمالي الضفة.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع “حرج للغاية”، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى.

هذا وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مخيم جنين.