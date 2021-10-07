السلطة المستقلة للإنتخابات: إنقضاء آجال إيداع إستمارات الترشح اليوم

قال، منسق مندوبية السلطة المستقلة للإنتخابات، نور الدين فكاير، أن الآجال القانونية التي حددتها السلطة المستقلة لإيداع إستمارات الترشح، تنقضي اليوم الخميس.

وأضاف فكاير خلال إستضافته بالقناة الأولى، أن مندوبيات سلطة الانتخابات ستشرع في دراسة هذه الملفات إلى غاية 17 اكتوبر الجاري. وقبل إنقضاء الآجال القانونية على مستوى اللجان البلدية. تتم فيما بعدها عملية إيداع إستمارات التوقيع للتحقق منها.

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وقبل انقضاء الاجال القانونية وعلى المستوى اللجان البلدية للانتخابات تتم عملية ايداع استمارات التوقيع للمترشحين للمحليات المقبلة. للتحقق من صحتها لتتمكن القوائم الحزبية و الأحرار من ايداع ملفات الترشح ،بمندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الولائية. مشيرا إلى أن مرحلة إيداع ملف الترشح يدرج فيها محضر التحقيق في التوقيعات ليستكمل بعدها بكل الوثائق المطلوبة.

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