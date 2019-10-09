السلطة المستقلة للإنتخابات تستعد لدراسة طعون القوائم الإنتخابية

تستعد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لتسلم الطعون بعد انقضاء آجال المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية من أجل دراستها.

وأضافت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن عدد الراغبين في الترشح بلغ 134 راغبا.

وقال مولود بن ناصف منسق السلطة الوطنية للجزائر العاصمة للقناة الإذاعية الأولى، أنه من المتوقع الإفراج عن أسماء مندوبي البلديات خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن هؤلاء المندوبين يتم إقتراحهم من قبل المندوبية الولائية على أن تتوفر فيهم بعض الشروط على غرار الحيادية والنزاهة والكفاءة.

وأشار المتحدث إلى أن الأولوية الحالية للمندوبية الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات هو إصلاح الجدول الإنتخابي، مبرزا أهميته في العملية الإنتخابية.