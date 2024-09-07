السلطة المستقلة للإنتخابات تصدر بيانا هاما للذين لا يحوزون على بطاقة الناخب

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه بإمكان الناخبات والناخبين الذين لا يحوزون على بطاقة الناخب. ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

وأشارت السلطة في بيان لها، إلى أنه بإمكان المواطنين الإنتخاب عبر مكاتب التصويت المسجلين بهم. من خلال تقديم وثيقة إثبات هويتهم “بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر”.

كما أضاف البيان، أنه ووبغية التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به، يمكن للناخب التحقق من تسجيل إسمه في القائمة الإنتخابية الخاصة ببلديته. من خلال الولوج إلى المنصة الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات “أين أنتخب” عبر الرابط الآتي:

https://services.ina-elections.dz/orientation

وافتتحت هذا السبت على الساعة الثامنة صباحا مكاتب الإقتراع على مستوى كافة التراب الوطني أمام الناخبين. حيث يدلي أزيد من 24 مليون جزائري بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.

ويتنافس في هذا الإستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش. المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

كما بلغت الهيئة الناخبة 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن. موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت المسخرة لهذا الموعد الإنتخابي قرابة 63 ألف مكتبا. بينما يصل عدد المؤطرين إلى نحو 500 ألف مؤطر.