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السلطة المستقلة للإنتخابات تمدّد وقت تسليم إستمارات الترشح

بقلم عبد الحق لعلق
السلطة المستقلة للإنتخابات تمدّد وقت تسليم إستمارات الترشح
السلطة المستقلة للإنتخابات
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أعلنت، السلطة المستقلة للإنتخابات، عن تمديد فترة إيداع إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية، إلى غاية الساعة الثامنة مساء لنهار اليوم.

وحسبما جاء في الصفحة الرسمية للسلطة المستقلة  على الفايسبوك، فإن مهلة إيداع إستمارات الترشح تنتهي اليوم على الساعة الثامنة مساء من اليوم الخميس.

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