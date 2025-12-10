السلطة المستقلة للإنتخابات تُعد تصورا إستباقيا للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه وفي إطار التنظيم الإقليمي الجديد. قامت الهيئة بإعداد تصور إستباقي لتوزيع الهيئة الناخبة عبر الولايات المستحدثة. تحسبا للمواعيد الإنتخابية المقبلة.

وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة. بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. أفاد خلفان بأنه وفي ظل استحداث ولايات جديدة إستعدت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بصفة استباقية للاستحقاقات القادمة. من خلال إعداد تصور للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة”.

وقد تم ذلك مثلما أوضحه رئيس السلطة بالنيابة، بناء على معطيات المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية خلال الفترة ما بين 12 و27 جوان 2024. بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر من نفس السنة. في انتظار تحيين توزيع الهيئة الناخبة، بعد انتهاء فترة الطعون المتعلقة بالمراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025.

كما أضاف بأن هذه المراجعة الدورية ما زالت طور التنفيذ، باعتبار أن آخر أجل لاستقبال الطعون القضائية هو 19 ديسمبر الذي يتزامن مع يوم الجمعة. والذي تم تمديده لغاية يوم الأحد”.