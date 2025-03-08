السلطة المستقلة للانتخابات: التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة اجباري

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بيانا بخصوص التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025.

وأنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكافة الناخبات والناخبين المعنيين بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. ليوم 9 مارس 2025، أن التصويت إجباري ماعدا في حالة وجود مانع قاهر.

كما ذكّرت السلطة، أن توقيت افتتاح الاقتراع يكون ابتداء من الساعة الثامنة (8.00) صباحاً. ويختتم على الساعة الخامسة (17.00) من نفس اليوم وذلك بمقرات المجالس الشعبية الولائية، حسب البيان نفسه.

ودعت السلطة المستقلة كافة الناخبات والناخبين إلى ضرورة احترام الترتيبات التي هيئت ليوم الاقتراع. مع ضرورة احترام مبادئ وأخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية ضماناً لشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، وفق البيان نفسه.

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