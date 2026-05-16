السلطة المستقلة للانتخابات تفنّد هذه الإعلانات وتُنهي مهام بعض المنسقين البلديين

فنّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بشكل قطعي، ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص إعلانات تدعو المواطنين والمواطنات للتسجيل في تأطير مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026.

وحسب بيان لذات الهيئة، فنّدت السلطة المستقلة بشكل قطعي مضمون هذه الاعلانات التي يتم تداولها بغرض الابتزاز وتغليط الرأي العام والتأثير على حسن سير العملية الانتخابية.

ودعت السلطة المستقلة، جميع المواطنات والمواطنين توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التفاعل مع هكذا دعوات مغلوطة أو مشاركة وثائق أو معطيات ذات طابع شخصي.

وذكرت السلطة المستقلة، أن الأمر رقم 21 - 01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حدد أجال وكيفيات قانونية لإعداد قوائم تأطير مكاتب ومراكز التصويت.

وفي هذا الصدد تمّ إنهاء مهام بعض المنسقين البلديين بكل من ولاية سيدي بلعباس وعين الدفلى.