السلطة المستقلة للانتخابات: سحب بطاقة الناخب يوم الاقتراع من مركز التصويت

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن المسجلين في القوائم الانتخابية الذين لم يتسن لهم استلام بطاقة الناخب يمكنهم سحبها يوم الاقتراع من مركز التصويت المعنيين به.

وجاء في بيان للسلطة “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل. سنة 2026 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026. وعملا بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. والقرار الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها. تذكر السلطة المستقلة كافة المسجلين في القوائم الانتخابية الذين لم يتسن لهم استلام بطاقة الناخب. أنه يمكنهم سحبها يوم الاقتراع من مركز التصويت المعنيين به”.

وأشار البيان أنه في حالة عدم التمكن من تقديم بطاقة الناخب يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا. في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية ويجب عليه تقديم بطاقة تعريف أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.

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