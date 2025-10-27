السلطة المستقلة للانتخابات.. لقاء تنسيقي لتوعية الطلبة بالتسجيل في القوائم الانتخابية

تم اليوم الإثنين، لقاء تنسيقي على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برئاسة البروفيسور كريم خلفان، رئيس السلطة المستقلة بالنيابة بحضور أعضاء من مجلسها وممثلي التنظيمات الطلابية الوطنية.

وجاء هذا اللقاء في إطار صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لاسيما فيما يتعلق بالتحسيس ونشر ثقافة الانتخاب. وبمناسبة المراجعة الدورية للقوائم الانتخاببة لسنة 2025، واستجابة إلى طلب بعض التنظيمات الطلابية الوطنية. لغرض التنسيق والتعاون مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالتحسيس والتوعية. للتسجيل في القوائم الانتخابية عبر مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين العالي عبر المستوى الوطني. أثناء عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية في الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و18 نوفمبر 2025. تحت شعار ” طالب ناخب.. شريك في اتخاذ القرار” المعتمد من طرف التنظيمات الطلابية.

وكذا تعزيز الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيم المواطنة الفعّالة لدى الطلبة والشباب الجامعي، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية.

و تم عقد هذا اللقاء التنسيقي على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برئاسة البروفيسور كريم خلفان. رئيس السلطة المستقلة بالنيابة بحضور أعضاء من مجلسها وممثلي التنظيمات الطلابية الوطنية الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار؛ الاتحاد العام الطلابي الحر؛ تكتل الطلبة الجزائريين الأحرار؛ المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي؛ التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني.

حيث تناول اللقاء أهم الضوابط والقواعد المؤطرة والمنظمة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية من أجل التحسيس والتوعية بأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية باعتباره السبيل لمشاركة الطلبة في العمليات الانتخابية وإدارة الشؤون العمومية المحلية والوطنية.

