السلطة المستقلة للانتخابات: منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين بداية من اليوم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم السبت، عن منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين بأي شكل من الأشكال، بداية من يوم السبت.

وأوضحت السلطة الوطنية في بيان لها، أنه “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447. الموافق 4 أبريل سنة 2026 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026، وعملا بأحكام المادة 81 من الأمر رقم 21 – 01. المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم تذكر السلطة المستقلة، أنه يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين بأي شكل من الأشكال، بداية من يوم السبت 27 جوان 2026 على مستوى الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج. ومن يوم الاثنين 29 جوان 2026 بالنسبة للدوائر الانتخابية على مستوى التراب الوطني إلى غاية اختتام يوم الاقتراع”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور