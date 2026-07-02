السلطة المستقلة للانتخابات: هناك مخالفات تم اللجوء فيها إلى العدالة أو فتح تحقيقات

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، تسجيل بعض التجاوزات والمخالفات، إلا أنها طفيفة، قائلا “لا ترتقي لنعمل منها ضجة”.

وأشار خلفان، على هامش عرضه لآخر نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، إلى أن هناك مخالفات تم اللجوء فيها إلى العدالة، أو فتح تحقيقات. موضّحا “وهناك مخالفات أخرى تعاملنا معها عبر المنسّقين بكل هدوء”.

وأشار خلفان: “اخترنا السلاسة والهدوء في معالجة القضايا المسجلة خلال المسار الانتخابي، ونحن في غنى عن أي تشويش.

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