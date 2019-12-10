السلطة الوطنية المستقلة: الإحتجاج ضد الإنتخابات بالخارج أثر إيجابيًا على عدد الناخبين

كان للمظاهرات التي جرت خلال اليومين الأخيرين، خاصة أمام قنصلية نانتير، “تأثيرًا عكسيًا” على عدد الناخبين الّذين جاؤوا “بقوة” لإنتخاب.

وهذا حسبما صرحت به، اليوم الثلاثاء، نائب مندوب السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، فاطمة شرقي.

وتأسفت شرقي، قائلة: “إنّنا نسجل منذ بداية الإقتراع يوم السبت الماضي تواجد متظاهرين يتجمهرون أمام أبواب القنصلية من أجل منع الناخبين من الإلتحاق بمكتب الإقتراع وذلك مع شتمهم بكل العبارات”.

مؤكدة أنّ تلك التجمعات خاصة خلال اليومين الأخيرين كان لها “بعد ذلك تأثير عكسي على عدد المنتخبين”.

وأضافت ذات المتحدثة أنّ السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أنّ المظاهرات قد أثارت لدى الناخبين “إرادة ظاهرة في الإلتحاق بمكاتب الإقتراع لأداء واجبهم الإنتخابي”.