السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري توجه إعذارات لـ5 قنوات تلفزيونية

وجّهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إعذارات لخمس قنوات تلفزيونية تتعلق بإطالة مدة الفواصل الإشهارية. مع منحها مهلة 72 ساعة للإمتثال للأحكام القانونية المتعلقة بهذا المجال.

وحسب بيان لذات المؤسسة، فإنه بالرغم من أنها نوهت في بيان لها مؤرخ في الـ24 فيفري 2025 وعبر وسائل إعلام وطنية قبل ذلك. بوجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري. تطلعا أن تلقى استجابة طوعية من منطلق الضبط الذاتي والاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية من طرف القنوات. خاصة وأن السلطة تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية اللازمة. غير أن ذات القنوات رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد ونوعية البرامج والحفاظ على استقلاليتها في إعداد الشبكات البرامجية”.

وأكدت أنه”ثبت لها إثر فحصها لما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية. تمادي بعض القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية تجاوزا للحد القانوني الأقصى والتعسف في إظهار المنتوج خلال عرض البرامج. ما يشكل مخالفة لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري.

وأضافت أنه وبعد الاستماع إلى ممثلي القنوات التلفزيونية المعنية بخصوص هذه المخالفات. قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضد كل من قناة “الشروق تي في”، “الحياة”، “النهار”، “الباهية”و “القناة الوطنية السادسة TV6”.

وأعذرت السلطة، القنوات اليوم لحملها على الامتثال في أجل (72) ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة. كما أنذرت السلطة القنوات المعنية أنه في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد. ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها. كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة.

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