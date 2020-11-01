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السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: التصويت ممكن ببطاقة التعريف أو جواز السفر أو رخصة السياقة

الوطني
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السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: التصويت ممكن ببطاقة التعريف أو جواز السفر أو رخصة السياقة
بقلم فوزية.م

بإمكان المواطنين الإدلاء بصوتهم الإنتخابي عن طريق تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة.

أفادت، اليوم الأحد، السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أنه بإمكان المواطنين ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور عبر مكاتب التصويت المسجلين بهم.

وأفادت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، نقلا عن التلفزيون الجزائري، أن عملية التصويت تتم من خلال تقديم وثيقة اثبات هويتهم بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر مرفوقة ببطاقة الناخب إن توفرت.

وذركت السلطة أنه يمكن للناخب أن يتعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به والتحقق من تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديته من خلال الولوج الى المنصة الإلكترونية الخاصة بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=913142

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