السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تفتح منصة إلكترونیة خاصة لمراجعة القوائم الإنتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات مساء اليوم الإثنين بيانا بخصوص مراجعة القوائم الإنتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان 2021.

ودعت السلطة في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك المواطنين الغير المسجلين في القوائم الإنتخابية إلى تسجيل أنفسهم في مقر سكناهم.

ويتعلق الأمر بالمواطنين البالغين من العمر 18 سنة يوم الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021

وهذا من خلال طلب تسجيل أسمائهم على مستوى لجان البلدية التابعة للسلطة اوبلدية محل إقامتهم.

ولتسهيل عملية تسجيل المواطنين لأسمائهم في القوائم الإنتخابية تم وضع منصة إلكترونية مخصصة لذلك.

وهذا بداية من يوم غد الثلاثاء 16 مارس إلى غاية 23 من نفس الشهر.

كما يمكن للمواطنین تسجیل أسمائھم في القوائم الانتخابیة عبر منصة إلكترونیة خاصة من ھنا، حسب ما أوضحه ذات البیان، وھذا بداية من يوم غد الثلاثاء 16 مارس وإلى غاية 23 مارس.

وللوجوج إلى المنصة يمكنكم الدوخل إلى هذا الرابط وتسجيل انفسكم في القوائم الإنتخابية: https://services.ina-elections.dz/register