السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ترد على تصريحات مقري

أبدت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، في بيان لها، إستيائها من البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض الجهات والتي تشكك في عدم إلتزامها وقدرتها على صيانة وحماية أصوات الناخبين.

وشددت سلطة الإنتخابات على إن تلك التصريحات والبيانات التي تصدر عند بعض الجهات التي ألفت إلى مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق أو مصداقية.

قبل أن تضيف إن مثل هذه التصريحات تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج. إضافة إلى أنها تمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدةو دعوة مبطنة إلى زرع الفوضى و التشكيك.

وواصلت ذات الهيئة، في هذا الإطار إنها ستعرض نتائج الانتخابات أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري.

ومن جهة أخرى، وجهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتحية والتقدير الى الشعب الجزائري الذي عبر عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما أملاه البرتوكول الصحي الوقائي التي تم اعداده لهذا الاستحقاق.

كما وجهت نفس التحية إلى الأحزاب والقوائم المستقلة التي برهنت على وطنتها والتزامها بميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية التي وقعته مع السلطة المستقلة وخاضت أول انتخابات في شكلها وتنظيمها وشفافيتها بحيث كانت هي المؤطر والمراقب والساهر على سيرها حتى النتائج.