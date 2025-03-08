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السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعقد اجتماعا تنسيقيا

بقلم نادية بن طاهر
السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعقد اجتماعا تنسيقيا
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عقدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص للوقوف على الترتيبات اللوجستية والبشرية اللازمة لإنجاح انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة غدا الأحد.

وحسب ما أفاد به بيان للسلطة، تم خلال هذا الاجتماع. الذي جرى تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان. “التأكد من كل الترتيبات اللوجستية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي”.

وذكر خلفان بالمبادئ والقواعد المنظمة ليوم الاقتراع، المقرر غدا الأحد 9 مارس 2025. بداية من افتتاح مراكز التصويت إلى غاية إتمام عملية الفرز، وذلك ضمانا لشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.

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