السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تشرع في توزيع إستمارات جمع التوقيعات

تشرع اليوم الأربعاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات في توزيع إستمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للرئاسيات.
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أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية، بإيداع رئيس بلدية المنيعة السابق "م.غ" وأحد المتهمين الآخرين.
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شهدت البويرة صبيحة اليوم الأربعاء، حادثي مرور بالطريق السيار شرق غرب، الحادث الأول على الساعة 2 صباحا و58 دقيقة ببلدية جباحية.
تمثل الحادث في اصطدام بين…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، محليا مرفوقة بحبات برد، على 8 ولايات من الوطن.
وذكرت نشرية خاصة للمصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية…
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