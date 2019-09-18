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السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تشرع في توزيع إستمارات جمع التوقيعات

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السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تشرع في توزيع إستمارات جمع التوقيعات
بقلم أمينة داودي

تشرع اليوم الأربعاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات في توزيع إستمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للرئاسيات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701489

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