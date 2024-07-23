السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات  تذكر الصحفيين الأجانب بموعد تقديم طلبات الاعتماد 

ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الصحفيين المحترفين العاملين لصالح جهات أجنبية بأن فترة تقديم طلبات الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر 2024 تبدأ من 15 جويلية وتستمر حتى 20 أوت 2024.

وجاء في البيان: “تذكّر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الصحفيين المحترفين العاملين لصالح جهات أجنبية بأن فترة تقديم طلبات الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر تبدأ من 15 جويلية وتستمر حتى 20 أوت 2024”.

ودعت اللجنة المعنيين إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://ina-elections.dz/