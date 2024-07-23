إعــــلانات
الوطني

السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات  تذكر الصحفيين الأجانب بموعد تقديم طلبات الاعتماد 

بقلم حمزة بن هويس
السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات  تذكر الصحفيين الأجانب بموعد تقديم طلبات الاعتماد 
  • 84
  • 0

 ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الصحفيين المحترفين العاملين لصالح جهات أجنبية بأن فترة تقديم طلبات الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر 2024 تبدأ من 15 جويلية وتستمر حتى 20 أوت  2024.

وجاء في البيان: “تذكّر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الصحفيين المحترفين العاملين لصالح جهات أجنبية بأن فترة تقديم طلبات الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر تبدأ من 15 جويلية وتستمر حتى 20 أوت 2024”.

ودعت اللجنة المعنيين إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://ina-elections.dz/

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ncQ5W
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر