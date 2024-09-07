السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبرمج 4 مداخلات لمتابعة سير الاستحقاق الرئاسي

برمجت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أربعة مداخلات لها في إطار متابعة سير الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم السبت. حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه “في إطار متابعة سير الاقتراع بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، تنهي السلطة الوطنية المستقلة. للانتخابات برمجة يوم السبت 7 سبتمبر 2024 أربعة مداخلات يشرف عليها رئيس السلطة محمد شرفي”.

وقد تم برمجة هذه المداخلات بداية من الساعة 11.15 صباحا بالنسبة للمداخلة الأولى، ثم على الساعة 14.15 زوالا بالنسبة للمداخلة الثانية. على أن تكون المداخلة الثالثة على الساعة 18.15 بعد الزوال والمداخلة الرابعة على الساعةى 21.30 مساءً”.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن عدد مكاتب التصويت المسخّرة للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها هذا السبت. بلغ قرابة 63 ألف مكتب بينما بلغ عدد المؤطرين نحو 500 ألف مؤطرا.

كما قال شرفي في لقاء بثه التلفزيون الجزائري، أنه وفضلا عن كل الإمكانيات المسخّرة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي ستشهد مكاتب التصويت حضور ممثلي المترشحين الثلاثة. وهو ما يعكس مثلما قال “شفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.

وفي السياق ذاته، أثنى رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات على النضج الذي بات يتحلى به الشباب الجزائري. مستشهدا باللقاءات التي جمعته بهم خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية. مضيفا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب مسجلين ضمن مؤطري الإنتخابات الرئاسية. ما يمكنهم من الإندماج في المسار السياسي.

من جهة أخرى، إعتبر شرفي أن الحملة الإنتخابية جرت في أجواء ميزها “النضج الديمقراطي”. وهو ما اعتبره نقطة إيجابية تثمن مسار هذا الاستحقاق الرئاسي الهام.