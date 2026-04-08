السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصادق على استمارات التوقيع الفردي 

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء عن بدء عملية التصديق على استمارات التوقيع الفردي الخاصة بالمرشحين المستقلين، وذلك استعدادًا لـ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جوان 2026.

وجاء في البيان الصادر أن العملية تشمل المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو بعناوين قوائم حرة ومستقلة، مؤكدة أن التصديق على استمارات التوقيع الفردي يتم بحضور مجموعة من الضباط العموميين لضمان الشفافية والعدالة، وهم: الأمين العام للبلدية، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، المترجم الرسمي، ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف مفوض بذات المركز.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والعمل بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتعلق بالنظام الانتخابي، بما يضمن حقوق المرشحين المستقلين ويعزز شفافية العملية الانتخابية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المتواصلة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وتمكين جميع المرشحين من تقديم ملفاتهم وفق الضوابط القانونية.