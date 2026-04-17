السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضح بخصوص استمارات التوقيع

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم بيانا توضيحيا بخصوص استمارات التوقيع الفردي، في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية 2026.

وأوضحت السلطة في بيانها أنه بعد تسجيل ملاحظات من قبل بعض الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل قوائم مترشحين بخصوص استمارات التوقيع الفردي والتصديق عليها.

وبناء على البيان رقم 05 المؤرخ في 8 أفريل 2026 تؤكد السلطة المستقلة أن عملية سحب استمارات التوقيع الفردي عبر المنصة الرقمية تسير بشكل عادي على مستوى كافة ولايات الوطن بما فيها الولايات المستحدثة عبر مقر المنسق الولائي بالولاية الأم.

كما أن استمارات التوقيع الفردي متوفرة بعدد كافي يسمح لقوائم المترشحين من إضافة سحب جديد، وهو ما يتم تتبعه عبر المنصة الرقمية يوميا وبصفة آنية.

أما بخصوص عملية التصديق على استمارات التوقيع الفردي، تذكر السلطة المستقلة أنه يمكن للناخبين المعنيين المصادقة على التوقيع أمام الضباط العمومين المشار إليهم في ذات البيان الأمين العام للبلدية ضابط الحالة المدنية الموثق المحضر القضائي المترجم والترجمان الرسمي، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أوأي موظف مفوض بذات المركز.

وفي الاخير تدعوا السلطة، كافة المتدخلين في العملية الانتخابية إلى ضرورة السهر على حسن سير العمليات الانتخابية والعمل على تدارك النقائص والاختلالات المبلغ عنها.