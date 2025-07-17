السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري توجه انذارا رسميا لقناة “الهداف TV”

وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، إنذار رسمي لقناة “الهداف TV”، بسبب خرقها الصارخ لأخلاقيات المهنة.

وفي بيان نقله التلفزيون العمومي الجزائري، كشفت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، تلقيها شكوى رسمية من مجمع “سونلغاز”، المالك الحالي لنادي وفاق سطيف.

وتضمنت هذه الشكوى، حسب ذات البيان، تنديد من شركة “سونلغاز”، بما اعتبرته مساسا بسمعتها، وكرامة مسؤوليها، من خلال تصريحات وردة في برنامج “بالمكشوف” لقناة “الهداف tv”، يوم 17 جوان، تضمنت تجريحا، وسخرية علنية.

واستدعت السلطة، مسؤولي قناة “الهداف tv”، يوم 25 جوان الماضي، واستمعت لردهم الشفهي، والكتابي، كما حرصت على تقديم تحليل موضوعي للحلقة موضوع الشكوى، والمضامين المتكررة التي باتت تطبع بعض البرامج الرياضية.

وتابع ذات البيان، بأن سلطة الضبط، تأكدت من حدوث انحراف لفظي صريح، بعبارات تنطوي على استخفاف مهين بطبيعة نشاط مجمع “سونلغاز”، ومكانتها الاستراتيجية.