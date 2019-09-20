السلطة الوطنية ترفض مترشحا للإنتخابات.. و11 راغبا سحبوا الإستمارات

قال علي ذراع المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات أن 11 راغبا في الترشح سحبوا إستمارات إكتتاب التوقيعات.

وأضاف ذراع في تصريح “للنهار”، أن عملية تسليم إستمارات التوقيعات لا تزال مستمرة وتسير في ظروف جيدة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم رفض تسليم إستمارات التوقيع لراغب في الترشح بسبب عدم حيازته على شهادة جامعية، أو ديبلوم.

وأضاف أن الر اغبين في الترشح هم علي بن فليس، محمد لمين حجاج، قرين السعيد، بن زعيم رشيد.

بالإضافة إلى عبد رؤوف عايب، ملوكة اوس، عبد الحكيم حمادي، طواهري حميد، بكير مسعود، عروج مراد، وعلي بو رحلة.