السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تطلق عملية إحصاء واسعة إبتداء من 8 جوان

أطلقت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تطلق عملية إحصاء واسعة إبتداء من 08 جوان 2023 .

وأوضحت السلطة في بيانها ” تطلق السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عملية إحصاء واسعة إبتداء من تاريخ 08 جوان 2023 وذلك عبر البوابة الإلكترونية للسلطة www.anpdp.dz.

وعليه تدعو السلطة كل هيئة كخطوة أولى تعيين ممثل مؤهل يستوفي الشروط التي يمكن الإطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للسلطة تسهيلا عملية الإحصاء. وكذا جميع الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين للتعاون لإنجاح العملية.

كما ستضع السلطة الوطنية على البوابة الإلكترونية الاستثمارات الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات طلبات الترخيص وطلبات الإستشارة. لفائدة الهيئات والأشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.