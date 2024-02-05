السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشرع في تنظيم جلسات نقاش

ستنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سلسلة من الموائد المستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كمرحلة أولى مع ممثلي القطاعات الوزارية حول: “مدى تطابق معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها الهيئات المعنية مع أحكام القانون 18-07 والصعوبات التي تواجهها، حسب بيان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وجاء في البيان، أنه “في إطار وضع مقاربة تشاركية مع جميع المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل ضمان حقوق الأفراد وحماية لحياتهم الخاصة تشرع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بدءا من 07 فيفري 2024 في تنظيم جلسات نقاش، بمقرها حسب برنامج مسطّر على شكل موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كمرحلة أولى تمت دعوة القطاعات الوزارية لعرض الخطوات التي قامت بها والهيئات تحت الوصاية من أجل مطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07 وتقديم التصريحات وطلبات الترخيص اللازمة لتك المعالجات، حسب الحالة والصعوبات التي يواجهونها.”

وأوضح المصدر نفسه، “أن هذه المبادرة تدخل في إطار مرافقة كل الهيئات المعنية بتطبيق أحكام القانون 18-07، بهدف شرح المفاهيم والإجراءات الواجب اتباعها من جهة، وتسريع وتيرة عملية تقديم التصاريح وطلبات الترخيص للمعالجات من جهة أخرى.”