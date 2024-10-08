السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها الموريتانية

وقعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعاون مع نظيرتها الموريتانية. في إطار تعزيز التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات.

وأشرف على مراسم التوقيع كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي. ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، ونظيره الموريتاني، محمد الأمين ولد سيدي. وبحضور ممثلين عن الهيئات والقطاعات ذات الصلة.

وبالمناسبة، أوضح بورحيل أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار “تعزيز التعاون الثنائي الفعال لتبادل التجارب والخبرات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما أكد على “العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا”. وهو ما تعكسه “وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين الجانبين”.

ولفت محمد الأمين ولد سيدي إلى أن “التعاون المتعدد والمتجسد في العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية لقائدي البلدين”. مبرزا أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية التي من شأنها “تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي”.