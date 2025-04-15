السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تستحدث خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني

وجاء في بيان السلطة “انطلاقا من المقاربة التي انتهجتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال مرافقة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين يعالجون المعطيات الشخصية، وحرصا منها على التطبيق السليم لأحكام القانون 18-07 من طرف المسؤولين عن المعالجة، تعلم السلطة الوطنية عن استحداث خدمة جديدة على موقعها الالكتروني بهدف تقديم تسهيلات لإمتثال لأحكام القانون السالف الذكر”.

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، اليوم الثلاثاء عن استحداث خدمة جديدة على موقعها الالكتروني، بهدف تقديم تسهيلات للإمتثال لأحكام القانون 18-07 .

وتشمل هذه الخدمة - حسب نفس المصدر-“فضاء يتضمن ملف خاص بإجراءات المطابقة مع أحكام القانون 18-07 ، نموذج عقد او سند قانوني مع المعالج من الباطن وفق احكام المادة 39 من القانون 18-07 ” و “نموذج مذكرة اعلامية تتضمن خصائص المعالجة للحصول على موافقة الأشخاص المعنيين عند جمع معطياتهم الشخصية, نموذج للالتزام بالسرية وعدم افشاء المعلومات” بالاضافة إلى ” نموذج ميثاق امن تكنولوجيات المعلومات “.

وأشارت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنه يمكن التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات عبر عناوين البريد الالكتروني الموجودة على موقعها الالكتروني www. anpdp.dz .