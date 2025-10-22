السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تهنئ الصحافة في يومها الوطني

هنأ رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، الصحافة بمناسبة يومها الوطني.وأكد على دورها المحوري. في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية.

وجاء في بيان السلطة، “بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة. يتقدم رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل باسمه الخاص وباسم كافة أعضاء وإطارات السلطة الوطنية. ومستخدميها. بخالص التهاني وأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الصحفيات والصحفيين. وجميع العاملين في ميدان الإعلام الوطني المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي”.

واكد البيان، “إن الاحتفال بهذا اليوم، هو وقفة عرفان لما تقدمه الأسرة الإعلامية من جهود نبيلة في نقل المعلومة، وترسيخ ثقافة الحوار وتنوير الرأي العام.في إطار الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير. مع مراعاة متطلبات حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.”كما ثمن رئيس السلطة من خلال ذات البيان دور الإعلام في التوعية بمسائل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. في ظل ما يشهده العالم من تحديات رقمية متسارعة. تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة احترام خصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية.

كما عبر عن استعداد السلطة الوطنية لمواصلة العمل مع مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي من أجل ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية باعتبارها مسؤولية جماعية، ومكونا أساسيا في بناء مجتمع معلوماتي آمن ومتوازن.