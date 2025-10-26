السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشارك في اجتماع هام

تُشارك السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية لبرنامج الجنوب الخامس. الذي يُنظمه مجلس أوروبا غدا الإثنين بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

و حسب بيان السلطة، فإن هذا الاجتماع يهدِف إلى “تقييم النتائج الرئيسية للمرحلة الحالية (2022-2025). من برنامج الجنوب الخامس، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الجنوب السادس الذي يسعى إلى ترسيخ القيم المشتركة بين بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ومجلس أوروبا. من خلال دعم الإصلاحات المؤسسي، وتعزيز قُدرات الهيئات الوطنية الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان. وحماية المعطيات الشخصية”.

كما سيتم على هامش هذا الاجتماع، تنظيم “منتدى حول الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية، يوم 28 أكتوبر 2025. حيث سيناقش المشاركون التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على صعيد احترام الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

ويختتم برنامج الفعاليات يوم 29 أكتوبر، بتنظيم حفل توزيع جائزة الشمال والجنوب لعام 2024 لمجلس أوروبا.

وبهذه المناسبة، أكّدت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن مشاركتها في هذا الحدث الدولي، ممثلة بوفد يتكون من إطارين من إطاراتها. تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى “تعزيز حضورها على الصعيد الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات مع نظرائها من الدول الأعضاء في البرنامج. من أجل تطوير الإطار الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة دوليا.