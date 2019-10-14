السلطة الوطنية للإنتخابات تصدر قرارات هامة لضمان شفافية رئاسيات 12 ديسمبر

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن جملة من الإجراءات الجديدة و على رأسها توسيع عملية التصديق على الإستمارات.

وحسب بيان للسلطة تحوز”النهار اون لاين”على نسخة منها فإن توسيع صلاحية التصديق علىى الإستمارات سيشمل مندوبي البلديات.

كما سيشمل التصديق أيضا المندوبين الخاصين للبلديات، بالإضافة إلى ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات،بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين.

وتشمل صلاحيات التصديق على الإستمارات كل من الموثقين، المحضرين القضائيين،الأمناء العامين للبلديات،محافظي البيع بالمزاد العلني،و المترجمين، بالإضافة إلى رؤساء أمناء الضبط لدى المحاكم العادية

ولضمان الحياد التام للضباط العمومينن فقد قررت السلطة الوطنية للانتخابات، منع مندوبين البلديات و المندوبين الخاصين المنتمين لأحزاب أحد المترشحين من التصديق على إستماراته.

كما منعت السلطة الوطنية للإنتخابات الضابط العمومي العضو في حملة أحد المرشحين التصديق على إستمارة إكتتاب التوقيعات لهذا المرشح.

كما اتخذت السلطة اجراءات لتمديد ساعات عمل هذه المصالح المعنية إلى غاية الثامنة مساءا، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة و السبت.