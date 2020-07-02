السلطة الوطنية للإنتخابات: عطلة للمندوبين.. وإستفتاء تعديل الدستور تم تأجيله

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إن ضرورة التعبئة التقنية للامتدادات المحلية للسلطة المستقلة لم تعد قائمة في الوقت الراهن.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أن جائحة كورونا التي مست العالم، كانت سببا في مراجعة الأجندة السياسية لرئيس الجمهورية وتركيز الأولويات في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

مشيرة إلى أن موضوع إجراء إستفتاء تعديل الدستور، أصبح من غير الأولويات في هذه المرحلة.

وأوردت سلطة الإنتخابات: “مع إقبالنا على فترة العطل السنوية وببقاء اجراءات الحجر الصحي قائمة إلى غاية أن يرفع الله علينا هذا الوباء، فإن ضرورة التعبئة التقنية للامتدادات المحلية للسلطة المستقلة لم تعد قائمة في والوقت الراهن، كون موضوع الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لم يعد بالوشيك وبالتالي السماح لكم بالعودة لمزاولة وظائفكم ومهامكم الأصلية”.

وجددت السلطة المستقلة للإنتخابات، بضرورة الإستعداد المستمر للمندوبين، للاستجابة لدعوة بناء الوطن والتحضير للاستحقاقات المصيرية المقبلة، تجسيدا للأجندة السياسية لرئيس الجمهورية مباشرة بعد الإعلان عنها.