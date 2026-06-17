السلطة الوطنية للإنتخابات تدعو إلى احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي

دعت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، كافة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لاسيما خلال فترة الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي حتى يوم الاقتراع إلى السهر على احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي.

وشدّدت السلطة في بيان لها على ضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات الانتخابية وحسن سير العمليات الانتخابية. من خلال الامتناع عن استعمال أماكن العبادة ووسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. أو استغلال أماكن العمل الممارسة أنشطة الحملة الانتخابية أو استخدام مناصبهم. أو وظائفهم التي يشغلونها للتأثير بأي شكل من الأشكال على الاختيار الحر للناخبين.

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