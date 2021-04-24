السلطة الوطنية للانتخابات تعلن عن الآجال النهائية لإيداع قوائم وملفات الترشح

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الآجال النهائية لإيداع قوائم الترشيحات وملفات المترشحين.

وحسب بيان للسلطة الوطنية للانتخابات فإنه وبالنسبة لآجال إيداع استمارات التوقيعات الفردية.

وعليه فيمكن للأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح أو تودع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين.

ويتم تحويل الاستمارات إلى رئيس لجنة الدائرة الانتخابية المختصة قبل 6 ساعات من نهاية الآجاء المخصصة لإيداع قوائم الترشيات والذي حدد يوم 27 أفريل على الساعة السادسة مساء.

كما يمكن للأحزاب والقوائم المستقبلة الراغبة في الترشح والتي قامت بإيداع الإستمارات إلى غاية 22 أفريل ولم تستوف النصاب القانوني أن تودع عدد إضافي من الإستمارات ضمن الآجال المحددة سابقا.

وفي هذه الحالة تتحصل الأحزاب على المحضر التكميلي يتضمن معطيات المحضر الأول والمعطيات الجديدة من القاضي رئيس اللجنة الانتخابية للولاية بعد مراقبة استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية والتاكد من صحتها.

وبالنسبة لآجال إيداع إيداع ملفات الترشح فقد تم تحديدها بـ 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

وعليه تنتهي الآجال المخصصة لإيداع قوائم المترشحين يوم 27 أفريل 2021 على الساعة منتصف الليل بتوقيت الجزائر.

أما بالنسبة للفصل في ملفات قوائم المترشحين فسيكون في 12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه بما فيه الملفات التي لم يتم الفصل فيها وعليه سيكون آخر أجل يوم 9 ماي كأقصى اجل.