السلطة الوطنية للانتخابات تواصل استقبال محاضر الإحصاء والفرز

تتواصل بمقر السّلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، منذ مساء أمس الجمعة، وإلى غاية اليوم السبت، عملية استقبال محاضر الاحصاء والفرز والتركيز الخاصّة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026، عبر 69 ولاية.

وحسب بيان لسلطة الإنتخابات، تتم كذلك عملية استقبال محاضر الاحصاء والفرز والتركيز للّجنة الانتخابية الخاصّة بالجالية الوطنية بالخارج.

وياتي هذا، تطبيقا لأحكام المادّتين 271 و275 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المُعدّل والمتمّم.