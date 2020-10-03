السلطة الوطنية للانتخابات: هذه الممنوعات خلال تجمعات الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن مجموعة من الشروط المنظمة لتجمعات الحملة الاستفتائية للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.

وفي بيان لها منع السلطة إستعمال أي طريقة إشهارية خلال التجمعات الاستفتائية.

كما منعت إستعمال اللغات الأجنبية وكل خطاب يناقض الامن العمومي والأخلاق الحسنة.

ويجب على المتدخلين السهر على حسن سير التجمعات والمهرجانات في ظل النظام وإحترام القانون.

وقال البيان أنه يمكن تنظيم التجمعات من طرف الطاقم الحكومي والاحزاب والشخصيات السياسية و الجمعيات الوطنية والبلدية وذات الطابع الخاص.

وذكرت السلطة في بيانها بالالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، ويتيعن ايضا على منظمي المهرجات اخطار المنسق الولائي للسلطة المختص اقليميا 3 ايام قبل تاريخ التجمع او المهرجان.