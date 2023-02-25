السلوك الحضاري محور المؤتمر الدولي الإسلامي المنظم بوهران

يشهد المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران فعاليات المؤتمر الدولي الموسوم بالسلوك الحضاري الذي سيمتد إلى الـ27 من فبراير الجاري.

المؤتمر الدولي المنظم من قبل المجلس الإسلامي الأعلى تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيتناول دراسة آليات تجسيد السلوك الحضاري في واقع الحياة عبر مسارات الوعي به وأنماط الأفعال المتجلية وكيفية ممارسة التعايش بالسلوكات الحضارية.

وقد حددت 6 محاور لمناقشتها خلال هذا المؤتمر وتخص “السلوك الحضاري، المفاهيم والرؤى”. “السلوك الحضاري و القيم الإسلامية” و”السلوك الحضاري، مقاربات فكرية”. و”السلوك الحضاري”، ونماذج و”تطبيقات”. و”طرق ووسائل تفعيل السلوك الحضاري” و”السلوك الحضاري، الخصوصية والكونية”.

علما أنه سيشارك في أشغال هذا المؤتمر خبراء وباحثون أكاديميون ومسيرو مؤسسات وفاعلين في المجتمع المدني. وغيرهم من أربعين بلدا من بينهم الشيخ الدكتور شوقي ابراهيم علام مفتي الديار المصرية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن مصلح آل شاكر بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة الإغاثة والدكتور عصام البشير من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.