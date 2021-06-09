السماح بإستيراد السيارات السياحية أقل من 3 سنوات بهذه الشروط

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 44 الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 08 جوان.

وجاء ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة السماح بترخيص السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات للخواص المقيمين. كما يتم الترخيص باستيراد السيارات مرة واحدة كل 3 سنوات. في حين تتم عملية الاستيراد تكون على حساب رصيد المواطنين بالعملة الصعبة في البنوك.

كما تضمن القانون التكميلي الترخيص بجمركة البضائع والمعدات على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك. بإضافة إلى الترخيص بجمركة مركبات نقل الأشخاص والبضائع والجرارات.

هذا وتضمن القانون الترخيص بجمركة المركبات ذات الاستعمالات الخاصة. مع الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها قصد وضعها للاستهلاك.