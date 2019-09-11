السماح بإستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات بداية من 1 جانفي المقبل

خلص اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، المفروض منذ سنوات.

وحسب قرارات اجتماع مجلس الحكومة، فقد تقرر السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2020.

كما أصدرت الحكومة خلال الاجتماع سلسلة من القرار الأخرى، حيث تقرر إعفاء المؤسسات الشبانية start –up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة.

وأمرت الحكومة بإقرار تحفيزات لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات، وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

وفي قرار آخر، أقرت الحكومة التخلي عن قاعدة 51/49 المطبقة على كافة المشاريع والقطاعات منذ سنة 2009.

ويخص هذا القرار الاستثمارات في القطاعات العادية وغير الاستراتيجية.

ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يساهم في التشجيع على جلب رأس المال الأجنبي ودفع الأجانب على الاستثمار بالجزائر.