السماح بإعادة بيع سيارات أقل من 3 سنوات.. لكن بهذه الشروط!

صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمن شروط وكيفيات إعادة بيع سيارات أقل من ثلاث سنوات.

وبموجب هذا القانون، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشـروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح.

وأوضح القانون، أن السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح .

هذه الحالات التي يمكن فيها التنازل مقابل دفع الإمتياز الجبائي

من بين الحالات التي يمكن فيها التنازل مقابل دفع الإمتياز الجبائي، هي إعادة دفع كامل الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يساوي أو يقل عن 12 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 66% من الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا و يقل أو يساوي 24 شهرا من الجمرك.

ومن بين الحالات أيضا، هي إعادة دفع 33% من الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا و يقل أو يساوي 24 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 33% من الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 24 شهرا و يقل أو يساوي 36 شهرا من الجمركة.

وفي حالة بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطالب بإعادة دفع الإمتياز.