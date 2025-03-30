السماح لأنصار اتحاد العاصمة بالتنقل إلى قسنطينة

تقرر السماح لأنصار اتحاد العاصمة، بالسفر إلى مدينة قسنطينة، بمناسبة لقاء فريقهم أمام الشباب المحلي، ضمن المنافسة القارية.

ويرتقب أن يلتقي الفريقان هذا الأربعاء، على أرضية ملعب الشهيد حملاوي، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت السلطات المحلية قد اتخذت في وقت سابق قرارا بحرمان أنصار الفريق من التنقل من وإلى قسنطينة والعاصمة. مثلما يحدث منذ سنوات بالنسبة لأنصار شباب قسنطينة ونظرائهم من مولودية الجزائر.

غير أن الإذاعة الجهوية لقسنطينة، أكدت اليوم الأحد، بأنه قد تم السماح لأنصار اتحاد العاصمة، بالتنقل إلى مدينة “الجسور المعلقة” بمناسبة القمة القارية. والأمر نفسه بالنسبة لأنصار “السياسي” في موقعة الإياب.

كما أوضحت ذات الإذاعة، بأنه قد تم تخصيص 2000 تذكرة، لأنصار اتحاد العاصمة، بمناسبة ذهاب ربع نهائي “الكاف” المقرر هذا الأربعاء.