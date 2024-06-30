السماح لخريجي معاهد التكوين المتواصل بالتسجيل في الماستر والدكتوراه

سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لخريجي معاهد التكوين المتواصل بالتسجيل في طور الماستر بالجامعات.

وجاء في مراسلة الوزارة تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها، “يشرّفني أن أعلمكم أنه بامكان المتخرجين في طور الليسانس. إيداع طلب ترشحهم للالتحاق بالتكوين في طور الماستر”. “الذي تضمنه الجامعات والمراكز الجامعية الأخرى مثلهم مثل باقي المتخرجين فئة 20 بالمائة”.

كما يمكن لخريجي الماستر من جامعة التكوين المتواصل الترشح لمسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث على غرار كافة الطلبة حملة شهادة الماستر.