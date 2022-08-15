السماح لطلبة الجامعة المنقطعين عن الدراسة بإعادة التسجيل مجددا

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح فرصة ثانية للطلبة المنقطعين عن الدراسة لإعادة تسجيلهم من جديد.

وجاء هذا في القرار رقم 992 المؤرخ في أوت 2022، الذي يتضمن التسجيل وإعادة التسجيل لنيل شهادة “ليسانس” و”الماستر” و”مهندس دولة” و”مهندس معماري”، وكذا كيفية التنظيم والتقييم والتدرج فيها، والذي تم إرساله إلى جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاعهم بمحتوى هذا القرار الذي لقي استحسانا وسط الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة لسبب من الأسباب، واعتبروه فرصة سانحة لمن أراد إعادة التسجيل ومواصلة دراسته من جديد.

بعد سحب شهادة “البكالوريا” مؤشر على ظهرها

وحسب هذا القرار، فإن الطلبة المنقطعين عن الدراسة الجامعية يمكنهم إعادة تسجيل أنفسهم من جديد للدراسة بالجامعة، وهذا بعد القيام بسحب النسخة الأصلية لكشف نقاط شهادة “البكالوريا” أو الشهادة المعترف بمعادلتها مقابل وصل تسليم، وفي هذه الحالة، تؤشر المصالح البيداغوجية بالمؤسسة المعنية وجوبا على ظهر هذه النسخة أو المعترف بها بعبارة “سحبت الشهادة بتاريخ” ولا يمكن للطالب سحب كشف النقاط الأصلي لشهادة “البكالوريا” أو ما يعادلها خلال مساره التكوني، ولا يمكن كذلك المقصيين من قبل مجلس التأديب سحب هذه الشهادة إلا بعد انقضاء مدة العقوبة، ويمكن للطالب المنقطع عن الدراسة، والذي قام بهذا الإجراء وسحب كشف النقاط الأصلي لشهادة “البكالوريا” أو شهادة معترف بها، تقديم طلب إعادة التسجيل لدى مصالح مخولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي مرفقا بالمبررات اللازمة، وتتم عملية إعادة للطبلة المنقطعين عن الدراسة عند بداية كل سنة جامعية مقابل دفع حقوق التسجيل، وتمنح لهم بعدها شهادة مدرسية و”بطاقة الطالب”، ويواصل دراسته كباقي الطلبة الآخرين.