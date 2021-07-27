السماح للخواص بإستيراد مكثفات الأكسجين أو الأجهزة الطبية بدون أي ترخيص

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه تقرر إستثنائيا السماح باستيراد مكثفات الأكسجين أو أية أجهزة طبية من طرف الخواص.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه المكثفات ستكون موجهة للاستعمال الشخصي في مواجهة كوفيد-19. حيث لا تستوجب منح أي ترخيص من قبل المصالح المختصة بالوزارة.

وأوضح بيان للوزارة، أن القرار الإستثنائي يشمل أيضا المعدات الطبية المستعملة في الوقاية من الفيروس. حيث سيتم تسهيل الإجراءات لمستوردي هذه المعدات من خلال الحصول على تراخيص مسبقة للإستيراد.